„Listy do M.” zawsze przyciągają tłumy widzów do kin i można się spodziewać, że tak samo będzie w przypadku trzeciej części produkcji. Film trafi do kin już 10 listopada, a dziś (6 listopada) odbyła się premiera z udziałem gwiazd. Obok aktorów, grających główne role, pojawiła się także Agnieszka Woźniak-Starak wraz z mężem, Piotrem.

Z pozoru para wybrała bardzo skromne stylizacje, ale okazuje się, że Agnieszka Woźniak-Starak ukrywała coś specjalnego pod swoim płaszczem. W przypadku jej looku nie tylko torebka robi wrażenie, ale także i bluzka! Gwiazda postawiła bowiem na bluzkę w stylu lat 70. z rozszerzanymi, plisowanymi rękawami, koronką, a do tego chokerem. Jej stylizację znajdziecie na kolejnych stronach galerii! Podoba się wam Agnieszka Woźniak-Starak w takim wydaniu?

