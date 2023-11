1 z 14

Jeśli nasze matematyczno-astronomiczne obliczenia się zgadzają, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że wyprzedaż letnia w Zarze zacznie się już pojutrze, w czwartek 22 czerwca (wyliczyliśmy to stosując wyjątkowo skomplikowane metody naukowe, o których możecie przeczytać tutaj).

Co to oznacza? Dobre dwa dni na skrupulatne przygotowania do zakupowego wydarzenia roku. Wszyscy doskonale wiemy, że najgorętsze elementy letniej kolekcji w hiszpańskiej sieciówce nie będą zalegały na półkach długo po przecenie. Bez planu bitwy ani rusz.

Dlatego przygotowaliśmy dla was przegląd rzeczy, na które warto polować. Co zniknie najszybciej z półek? Na czym zaoszczędzicie najwięcej? Co posłuży wam przez lata bez względu na trendy?

Tym razem na warsztat bierzemy akcesoria. Biżuteria, torebki, apaszki, paski, kapelusze, chusty, i cała masa okularów nawet za połowę ceny? Wchodzimy w to! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najlepsze hity z nadchodzącej wyprzedaży letniej w Zarze. Ceny podajemy sprzed obniżek.

