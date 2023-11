1 z 8

Kosmetyki do włosów blond

Małgorzata Rozenek to niekwestionowana królowa blondu! Gwiazda TVN może się pochwalić jednymi z najpiękniejszych włosów w polskim show-biznesie. Nie przebije jej nawet Robert Lewandowski, który niedawno przefarbował włosy na modny siwy blond. ;) Ale do rzeczy! Dbanie o blond włosy to trudna sztuka. Rozjaśnione kosmyki nierzadko są podatne na kruszenie i szybko tracą blask. Na szczęście są na to sposoby! Włosy blond wymagają szczególnie troskliwej pielęgnacji. Zatem jeśli masz w planach zmianę odcienia na jaśniejszy, przygotuj się wcieranie odżywek, aplikowanie maseczek i regularne odświeżanie koloru. Marki kosmetyczne mają w swoich ofertach wiele świetnych produktów, które pomogą Ci ujarzmić blond.

Zobacz też: POJEDYNEK: To będzie trudny wybór... Popielaty Roberta czy słoneczny Ani? Komu z Lewandowskich bardziej pasuje blond?

P.S. A kiedy zapomnisz o wizycie u fryzjera, możesz sięgnąć po specjalny spray, który zamaskuje odrost. ;) Znajdziesz go w naszej galerii!

Polecamy: TO ULUBIONY KOLOR LAKIERU DO PAZNOKCI MAŁGORZATY ROZENEK-MAJDAN! ZGADNIECIE JAKI?