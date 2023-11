Kinga Rusin w ostatnim czasie niemal codziennie prezentuje na swoim Instagramie piękne stylizacje - szczególnie upodobała sobie kwieciste sukienki (większość z sieciówek, np. Reserved), które idealnie podkreślają jej urodę i idealną figurę. Ostatnio Kinga Rusin postanowiła zaryzykować i zdecydowania poszła na całość! Rusin wybrała złotą sukienkę maxi znów z Reserved, do której dobrała opaskę w tym samym kolorze oraz czarne szpilki - tak zaprezentowała się w studiu "Dzień Dobry TVN".

Złota sukienka Kingi Rusin

Na zdjęciu udostępnionym przez Kingę Rusin na Instagramie, prezenterka "Dzień Dobry TVN" wygląda pięknie - oryginalnie i odważnie. Obok tej stylizacji nie da się przejść obojętnie! Jednak w telewizji ten look nie do końca się obronił i optycznie nieco pogrubił Rusin.

Mimo to dajemy Kindze plus za odwagę do eksperymentowania! Czasem warto zaszaleć ;)

A wy jak oceniacie sukienkę Kingi Rusin? Złota kreacja kosztuje 229 złotych, możecie ją kupić w Reserved.

Do tej pory Kinga Rusin stawiała na klasyczne sukienki. Kilka tygodni temu pojawiła się w biało-czerwonej kwiecistej kreacji z Reserved, czym zachwyciła swoje fanki.