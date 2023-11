Kinga Rusin, prowadząca "Dzień Dobry TVN", pojawiła się na planie programu śniadaniowego w pięknej różowej sukience maxi - to projekt polskiej marki Yoshe. Jej falbaniasta kreacja w kwiaty wzbudziła wielkie zainteresowanie. Nic dziwnego! Kinga Rusin wyglądała w niej fenomenalnie. Rusin dobrała do sukienki delikatne kolczyki w pastelowym kolorze, srebrny zegarek, srebrną bransoletkę oraz klasyczne szpilki w kolorze nude. Rusin swoją stylizacją udowodniła, że sukienki kojarzące się z latem, będą również modne w sezonie jesień 2019. Jak to możliwe?

Reklama

Trendy na jesień 2019: zwiewne, falbaniaste, sukienki

Zwiewne, falbaniaste sukienki maxi będą jednym z najgorętszych trendów zbliżającego się sezonu jesień/zima 2019. Doskonale wie o tym m.in. Natalia Siwiec, która również jest zakochana we florystycznych wzorach i maxi długościach.

Dlatego też, jeśli masz w swojej szafie sukienki w podobnym stylu, śmiało miksuj je z elementami jesiennej garderoby. Możesz ją połączyć z klasyczną ramoneską lub oversize'owym trenczem. Do tego sztyblety lub kozaki na słupku i... idealna jesienna stylizacja gotowa!

Zobacz też: Księżna Kate i Kinga Rusin w prawie identycznych stylizacjach! Która wygląda lepiej?

Kinga Rusin zaprezentowała się w studiu "Dzień Dobry TVN" w różowej sukience maxi.

EastNews

Kinga Rusin doskonale wie, że pastelowe, kwieciste sukienki będą jednym z najgorętszych trendów jesieni 2019.

EastNews