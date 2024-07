1 z 4

Kinga Rusin śledzi trendy i dobrze wie co teraz jest modne! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" założyła do studia falbaniastą sukienkę mini w różowo-panterkowy wzór. Kinga Rusin w sukience wyglądała niezwykle dziewczęco i zwiewnie. To zasługa kroju i delikatnego materiału.

Co to za marka? Ile kosztuje ta sukienka? ODPOWIEDŹ W NASZEJ GALERII!

