Kim Kardashian nie rezygnuje z seksownych stylizacji nawet w dni, w które wolałaby zostać w łóżku. Dowód? W niedzielę zaspana 35-letnia gwiazdka świętowała z rodziną Dzień Ojca (w tym roku obchodzony w Stanach 19 czerwca), eksponując ciało w skąpych ubraniach.

Reklama

Kim Kardashian z okazji niedzielnego brunchu z Kanye Westem i dziećmi postawiła na seksowny look z ciasną, dżinsową mini i obcisłym, beżowym podkoszulkiem. Gwiazda do prostego, letniego zestawu dobrała kremowe, dzianinowe botki z kolekcji Yeezy Season 2 autorstwa swojego męża. Cena oryginalnych butów? Około 3500 zł. Niedzielny rodzinny wypad był jedną z bardzo niewielu okazji, by zobaczyć Kim bez makijażu - gwiazdka wyglądała, jakby właśnie wybiegła spod prysznica.

Podoba wam się odświętny look Kim? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Polecamy też: Obcisły top, ćwiekowana kurtka i BARDZO dziwny dół. Kim Kardashian znów nieudolnie próbuje dyktować trendy? WPADKA

Zobacz także

Kim Kardashian z okazji rodzinnego brunchu postawiła na look w swoim stylu.

East News

Gwiazdka do ciasnej, dżinsowej mini dobrała beżowy podkoszulek.

East News

Reklama

Wyglądało na to, ze Kim przed wyjściem nie zdążyła się pomalować.