Kamila Szczawińska postawiła na koszulę z bufiastymi rękawami! Modelka doskonale wie, co będzie modne w tym sezonie. Koszule z bufkami i falbanami to absolutnie must have na wiosnę. Teraz możemy znaleźć tego typu ubrania w niemal każdej sieciówce. Tak naprawdę każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeśli chcesz subtelne bufki nie musisz się martwić - znajdą się i takie. Natomiast marzy Ci się coś szalonego w stylu Kamili Szczawińskiej - koniecznie zobacz też naszą galerię. Na pewno coś Cię zainspiruje.

Podoba Ci się ten trend?

