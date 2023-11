Julia Wieniawa na pokazie duetu Paprocki i Brzozowski

1 z 4

Gdy w Warszawie odbywa się pokaz duetu Paprocki i Brzozowski można być pewnym, że pojawią się na nim niemal wszystkie znane wielbicielki trendów i stylu. Tak było i tym razem, choć aura nie sprzyjała. W tłumie gwiazd znów wyraźnie błyszczała jedna z młodszych bohaterek czerwonych dywanów, która nie dalej niż 2 tygodnie temu miała okazję zaprezentować się na festiwalu w Cannes. Julia Wieniawa, bo o niej mowa, przemknęła na pokaz, chroniąc się przed deszczem pod hustą koleżanki.

W ręku, a jakże, znów miała swój stylowy skarb - trójkątną torebkę Balenciagi. My byśmy się pewnie bali wystawiać na deszcz coś, za co można kupić prezenty komunijne dla połowy klasy w przeciętnej podstawówce, ale czego się nie robi by zadać szyku.

Zobacz też: Będzie nowy serial! Julia Wieniawa w patriotycznej stylizacji z tajemniczym scenariuszem w ręku ZDJĘCIA