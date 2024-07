Joanna Racewicz nieraz udowadniała, że nie boi się oryginalnych trendów (zobacz też: Horodyńska ostro o Racewicz: Nadzieja umarła). Najświeższy przykład modowej brawury 42-letniej dziennikarki? Inspirowana Dalekim Wschodem stylizacja z niedzielnego wernisażu fotografii Roberta Krupińskiego.

Joanna Racewicz z okazji wystawy „Faces” postawiła na wyrazisty look z obszerną suknią. Oryginalna kreacja fasonem, tkaniną i nadrukami nawiązywała do tradycyjnego japońskiego kimona: w oczy rzucała się faktura przypominająca jedwab, zakładkowy krój i orientalne, kwiatowe printy. Znana dziennikarka do sukni dobrała minimalistyczne sandałki w cielistym odcieniu, błękitną, miękką kopertówkę i zestaw dopasowanych kolorystycznie bransoletek.

Co sądzicie o tym looku Joanny Racewicz? Czy dziennikarka zaliczyła WPADKĘ? Głosujcie!

Joanna Racewicz pojawiła się na niedzielnym wernisażu fotografii w oryginalnej kreacji.

Obszerna suknia przywodziła na myśl japońskie kimono.

Podoba wam się?