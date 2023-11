1 z 7

Joanna Kulig i Jeanne Damas powracają w drugim rozdziale jesiennej kampanii marki Reserved. Tym razem akcja #ICanBoogie autorstwa Gordona Von Steinera rozgrywa się się w samym centrum Warszawy - gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Zmienia się światło, klimat otoczenia, pozostaje zmysłowy, niewerbalny dialog pomiędzy polską aktorką, a francuską influencerką. Bohaterki kampanii, w spontanicznym, surrealistycznym spektaklu wprowadzają nas w nową porę roku. Żółto-zielony trencz, kraciaste żakiety, białe botki - tak będzie wyglądać jesień w Polsce!

Rozdział 2 kampanii "I Can Boogie" już w sieci!

Pierwsza zapowiedź kampanii „I Can Boogie” (do obejrzenia TUTAJ) utrzymana była w klimacie retro. Obie gwiazdy prezentowały ponadczasowy szyk oraz hollywoodzką sensualność rodem z lat 60. czy 70. ze szczyptą przekorności. Druga jest ewidentnie inna, co wskazuje, iż Reserved stawia na różnorodność! Sprawdźcie jak wypadły Joanna oraz Jeanne w drugiej części kampanii i co będzie modne tej jesieni!

Zobaczcie także wybrane stylizacje z najnowszej kolekcji na następnym stronach!

