Joanna Horodyńska - stylistka i komentatorka mody - pojawiła się jednego wieczoru na dwóch modowych wydarzeniach. Najpierw wpadła na pokaz nowej kolekcji Ewy Minge (zobacz: Gwiazdy na pokazie Ewy Minge: Malinowska, Kazadi, Horodyńska, Macademian Girl i wiele innych), a potem na zamkniętą prezentację luksusowej marki Balmain.

Gwiazda postawiła na total look od Balmain: biało-czarny komplet w pionowe pasy - spodnie culottes i koszulę z dużą kokardą, na który narzuciła granatowo-czarny, dwurzędowy płaszcz w pepitkę. Joanna dobrała do niego małą metaliczną torebkę, duże pierścionki oraz piękne buty, które już kiedyś widzieliśmy! Horodyńska miała je na sobie poprzedniego wieczora - na pokazie Paprockiego & Brzozowskiego, gdzie zestawiła je z kwiecistą sukienką Carven. Aksamitne, bordowe sandały pochodzą z kolekcji Jil Sander - ich cena to ok. 2530 zł.

Nam buty bardzo się podobają - i nie dziwimy się, że Asia nosi je codziennie! Która stylizacja pasuje do nich bardziej? Oceńcie!

Joanna Horodyńska na pokazie Balmain

Joanna Horodyńska w tych samych butach Jil Sander - na pokazie duetu Paprocki & Brzozowski

Aksamitne czółenka na słupku Jil Sander, ok. 2530 zł