Nakrycia głowy w stylu gwiazd

Jakie czapki są modne w tym sezonie? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, warto przejrzeć internetowe profile gwiazd. Marina Łuczenko, Sara Boruc, Paulina Sykut i Natalia Siwiec nie przestają inspirować stylem! Tej jesieni stawiają na czapki, które nie tylko zapewnią ciepło, ale przede wszystkim zrobią wrażenie. Hitem są dwa modele: kaszkiety, najlepiej w wersji z ekoskóry lub berety z dokładnie tego samego materiału. Idealnie komponują się nieśmiertelną ramoneską, dżinsami i ciężkimi botkami w stylu militarnym. My kochamy taki look! Lecz jeśli szukasz czegoś lżejszego, możesz wybrać klasyczny model beretu z eleganckiej wełny (nie mylić z moherem;)) lub zdecydować się królową sezonu jesienno-zimowego, czyli kratkę np. ozdobioną kobiecym haftem.

Wybór należy do Ciebie! Zobacz modele stylowych czapek z sieciówek takich jak H&M, Zara czy Bershka!

Gwiazdy pokochały stylowe nakrycia głowy!