Przegląd swetrów z dekoltem na plecach

Anna Lewandowska pokochała swetry z dekoltem na plecach! I słusznie, bo to hit tegorocznej jesieni. Anna Lewandowska ma co najmniej dwa podobne modele, które chętnie nosi do wielu jesiennych stylizacji. Taki sweter może pokazywać odrobinę ciała lub eksponować ciekawą bieliznę, np. koronkowy biustonosz z ozdobnymi ramiączkami. Taki sweter będzie świetnie wyglądał z rurkami, legginsami lub minispódniczką .W sieciówkach znajdziecie wiele modeli z wycięciem na plecach, również w wariantach z kokardkami, koronką lub wiązaniami. Wszystkie są świetne! Zobacz nasze propozycje już od 70 zł!

A jeśli nie chcesz inwestować w nowy sweter, koniecznie przejrzyj swoją szafę. Znajdź sweter z dekoltem sweter i noś go... tył na przód!

