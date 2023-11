1 z 16

Pamiętajcie, że u nas przeczytaliście to po raz pierwszy – miniaturowe oprawki są wszędzie, od marek takich jak Louis Vuitton, Balenciaga czy Prada aż po sieciówki typu fast-fashion jak Zara czy Mango. Rihanna i Bella Hadid noszą je nieustannie, a sam Kanye West obwieścił, że czas dużych okularów dobiegł końca.

Więcej: Gigi Hadid została ambasadorką marki Vogue Eyewear! Co przygotowała dla swoich fanów?

To oficjalne: najgorętsze okulary sezonu to supercienkie oprawki, które kojarzą się z Britney w epoce „Oops, I did it again", a zarazem z Keanu Reevesem w „Matriksie". Chociaż Roberi & Fraud to marka, na którą stawia Marina Łuczenko-Szczęsna, to wybór cienkich, ekscentrycznych oprawek jest niemalże nieskończony.

Więcej: Ten typ okularów jest najmodniejszym dodatkiem sezonu!

Od superprzystępnych hitów z sieciówek aż po ekstrawaganckie modele od projektantów – zajrzyjcie do galerii żeby zobaczyć nasz ostateczny przegląd wąskich okularów na wiosnę/lato 18.

Więcej: Polska marka produkująca okulary powstała z miłości do piękna i... gwiazd. Poznajcie oprawki Sirène!