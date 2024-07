O odpowiedni ubiór na rozmowę kwalifikacyjną powinny zadbać nie tylko panie, ale i panowie. Dress code na rozmowie o pracę wymaga elegancji i schludności.

Garnitur i dodatki na rozmowę rekrutacyjną

U mężczyzn podczas rozmowy o pracę preferowany jest garnitur – klasyczny w odcieniach ciemnego granatu lub szarości. Koszula powinna mieć długi rękaw do tego stonowany, klasyczny, niezbyt rzucający się w oczy krawat. Pamiętaj, by garnitur nie był ani za duży, ani za mały – jeżeli nie masz dopasowanego stroju, zamiast pożyczać od kogoś źle leżący strój, postaw na mniej formalny ubiór, czyli smart casual. Zwłaszcza, jeżeli rozmowa nie jest w korporacji, a w mniejszej firmie – wtedy dopuszczalne są spodnie chinosy, koszulki polo i swetry.

W branżach związanych z marketingiem i nowoczesnymi technologiami garnitur na rozmowie kwalifikacyjnej bywa wręcz źle widziany. W firmach związanych z działaniami w internecie panują zwykle dość luźne zwyczaje. Kandydat w garniturze będzie prawdopodobnie ubrany znacznie bardziej oficjalnie niż rekrutujący i może być uznany za zbyt „sztywnego” i niepasującego do zespołu.

Na taką rozmowę kwalifikacyjną warto założyć sportową marynarkę, bez krawata. Można połączyć ją z dżinsami, ale raczej ciemnymi i nieprzecieranymi.

Schludny wygląd na rozmowę rekrutacyjną

Jeżeli nie nosisz brody, wskazane jest ogolenie się przed rozmową. Gładka twarz sprawia, że wygląda się bardziej czysto i schludnie, natomiast kilkudniowy zarost, nawet jeżeli jest elementem image’u, może sprawić wrażenie niechlujstwa i niedbałości. Dopilnuj także, by dłonie prezentowały się dobrze – nierówne, niezbyt czyste czy obgryzione paznokcie nie świadczą zbyt dobrze o kandydacie, tym bardziej, jeśli aplikuje na stanowisko, które polega na bezpośredniej pracy z klientem. Trudno, by wizytówką firmy był ktoś, kto nie do końca potrafi zadbać o swój wizerunek.

Jeśli nosisz pierścienie, łańcuchy czy kolczyki, musisz wiedzieć, że nie jest to zbyt mile widziane podczas rozmowy o pracę. Oczywiście staraj się być autentyczny i nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, jednak weź pod uwagę także to, że jest to oficjalna sytuacja, podczas której obowiązuje dress code.

Zanim udasz się na rozmowę, przetrzyj buty chusteczką, by usunąć kurz z ulicy. Buty są jedną z pierwszych rzeczy, na które zwraca się uwagę. Nie pozwól, by taki detal zaważył na pierwszym wrażeniu.

Ubiór podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien być najważniejszy – o wyniku rekrutacji powinien decydować sposób prowadzenia rozmowy i odpowiadania na pytania rekrutera. Nie mniej jednak pierwsze wrażenie odgrywa bardzo dużą rolę także w później ocenie kandydata, dlatego lepiej zadbać o wszystkie elementy – zarówno o treść, jak i formę prezentacji.