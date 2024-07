Modny krawat to nie tylko stosownie dobrany do okazji wzór i kolor. Równie ważna jest faktura – jej nietrafny dobór może świadczyć o braku elegancji. Tym samym grozi nieumiejętne dopasowanie węzła. Poza tym wybór krawata – tak jak każdego innego elementu garderoby – jest zależny od typu sylwetki.

Reklama

Faktura krawata

Faktura krawata zależy od rodzaju materiału, wybór materiału dyktuje zaś okazja, na jaką przeznaczony jest krawat. Najbardziej oficjalne krawaty są gładkie i połyskliwe – można wybrać droższy jedwabny lub tańszy poliestrowy. Gładkie są też krawaty skórzane, ale te nie nadają się na eleganckie przyjęcia ani na służbowe spotkania. Można je założyć np. do pracy, bardzo dobrze komponują się zwłaszcza w zestawieniu z tweedowymi i sztruksowymi marynarkami. Mało oficjalne – mimo to bardzo często wybierane latem – są też lekkie i przewiewne krawaty lniane. Im bardziej chropowatą fakturę ma krawat, tym mniej jest elegancki, trzeba więc pamiętać, że bardzo modna ostatnio dzianina czy klasyczny tweed to nie najlepszy wybór na specjalne okazje.

Rodzaj węzła krawatowego

Dobór węzła krawatowego jest zależny od typu kołnierzyka koszuli. Do najmodniejszego fasonu koszuli – z kołnierzykiem button down (wyłogi zapinane na guziki) przeznaczone jest wiązanie proste, pojedyncze. Natomiast do wszelkich typów kołnierzyków włoskich (cutaway, spread, semi-spread), z wyłogami rozstawionymi bardzo szeroko, idealnie nadaje się popularne wiązanie windsor. Jego mocny, solidny i szeroki węzeł w kształcie trójkąta uzupełnia przestrzeń między wyłogami. Przy wyborze wiązania warto też pamiętać, że nie wszystkie nadają się na każdą okazję. Modny węzeł Pratta (odwrócony windsorski), który jest lekko asymetryczny, nadaje się tylko na nieoficjalne spotkania towarzyskie bądź do pracy, gdzie nie obowiązuje sztywny dress code.

Reklama

Szerokość krawata

Modowym hitem są ostatnio wąskie krawaty, jednak trzeba na nie uważać, bo nie pasują do każdego typu sylwetki. Tężsi panowie powinni ich unikać i wybierać zamiast nich te o średniej szerokości (8–8,5 cm) lub nawet szersze (11 cm), jeśli klapy marynarki do krawata są szerokie.