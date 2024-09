Wiadomość o ciąży Karoliny Gilon zaskoczyła nie tylko jej fanów, ale i media. Prowadząca "Love Island" razem ze swoim partnerem będą mieli okazje sprawdzić się w nowej roli — rodzica. Wszyscy się zastanawiają czy para będzie mieć chłopczyka, czy dziewczynkę. Prezenterka w końcu zabrała głos w tej sprawie.

W pierwszym odcinku śniadaniówki "Halo, tu Polsat" Karolina Gilon zaprezentowała swój zaokrąglony brzuszek i opowiedziała o swojej ciąży. Prowadząca "Love Island" już niedługo przywita na świecie swoje maleństwo, którego ojcem jest Mateusz Świerczyński z 7. edycji miłosnego hitu Polsatu. Para nie może doczekać się już na przyjście na świat ich pierwszego dziecka, a fani nawet zaczęli się zastanawiać czy Karolina Gilon wzięła ślub w tajemnicy.

Instagramowi detektywi zaczęli dochodzić jakiej płci jest dziecko Karoliny Gilon i Mateusz Świerczyńskiego. 34-latka zdradziła, że choć zna płeć dziecka, to jak na razie jej nie ujawni. Celebrytka dodała również, że jest to "płeć, o jakiej zawsze marzyła".

CHŁOPAK VS DZIEWCZYNKA. Aaaaa i od razu mówię, na razie nie zdradzę płci. Wiem, że to Wasza ulubiona zgadywanka, ale przyjdzie na to odpowiednia chwila. Będę się odnosiła do bobasa różnie... w takiej formie, która nic nie zdradzi. Jedyne co powiem to to, że płeć jest taka, o jakiej zawsze marzyłam

— powiedziała Karolina Gilon.