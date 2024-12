Baron raz na zawsze uciął plotki o kryzysie z Sandrą Kubicką? "Jest i tatuś, dla tych co tak wypytywały"

Świąteczne zdjęcia Sandry Kubickiej z synkiem podkręciły tylko domysły na temat kryzysu w jej małżeństwie. Jednak niedługo później wymowny post opublikował Alek Baron. Czy to co pokazał na profilu raz na zawsze sprawi, że złośliwi dadzą im spokój? Co takiego opublikował w mediach społecznościowych muzyk?