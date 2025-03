Po emocjonującym występie Agnieszki Kaczorowskiej i Flipa Gurłacza pojawiły się spekulacje na temat domniemanej chemii. Komentatorzy i widzowie programu zaczęli snuć teorie o możliwej relacji wykraczającej poza ramy zawodowej współpracy. Teraz Agnieszka Kaczorowska zdradziła całą prawdę na temat jej relacji z Gurłaczem.

W jednym z ostatnich odcinków "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zachwycili jurorów. Ich występ został oceniony na maksymalną liczbę 40 punktów, co jest wyjątkowym osiągnięciem w programie. Taniec pary wyróżniał się dużą ekspresją, intensywnymi emocjami oraz wyjątkową dynamiką.

Widownia oraz internauci natychmiast zaczęli komentować nie tylko perfekcję techniczną pary, ale również zauważalną bliskość między tancerzami. Intensywność emocji na parkiecie sprawiła, że pojawiły się spekulacje o możliwej relacji wykraczającej poza ramy zawodowe. Temat programu i rzekomego romansu pojawił się w trakcie wywiadu z Kaczorowską w RMF FM, który zostanie opublikowany w sobotę 22 marca o 18:00, jednak Pudelek dotarł do informacji już teraz:

Ja mu powiedziałam wprost i szczerze: słuchaj, zaczynasz tańczyć ze mną, ja jestem w takim a nie innym etapie, na takim a nie innym etapie życia dzieją się takie a nie inne rzeczy w moim życiu i są. Jestem osobą też publiczną i medialną, i będą gadać. Na bank. Musisz być na to gotowy. Pogadaj z Gosią. Ja też się z Gosią poznałam i z dzieciakami, i myślę, że sprawa jest po prostu taka prywatnie jasna i klarowna dla nas wszystkich. A to co będą pisać media i co ludzie będą gadać na to już ich

- mówiła Kaczorowska.