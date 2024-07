Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku może być stresująca, nawet dla kandydata, który sprawnie posługuje się językiem. Stres i nerwy mogą wziąć górę, dlatego warto wcześniej prześledzić kilka pytań i zagadnień, z jakimi możemy się zmierzyć.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku

Dni, które zbliżają kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, powinny być obfite w kontakt z językiem. Warto otoczyć się nim tak, jak to tylko możliwe. Im częściej i dłużej rozmawiasz w obcym języku, tym więcej słów zapamiętujesz, a twój sposób mówienia jest bardziej swobodny. Wyrażasz się wówczas płynniej i jesteś bardziej pewny siebie. Jeżeli chcesz zwiększyć zasób niezbędnych słów zanurz się w materiałach z zakresu Job Interview ‒ prześledź przykładowe rozmowy kwalifikacyjne, obejrzyj filmy, przesłuchaj nagrania. Pozwoli ci to wykreować odpowiedni wizerunek.

Każdą chwilę wykorzystuj na angielski. Na głos wypowiadaj odpowiedzi na pytania, których się spodziewasz. Możesz nagrywać swoje odpowiedzi i odsłuchiwać je w celu wychwycenia błędów i zapamiętywania nowych słów ‒ gdy słyszymy swój głos odczuwamy emocje, które ułatwiają zapamiętywanie.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki, czytaj teksty po angielsku. Pozwól, aby język nieustannie był wokół ciebie. Poproś o pomoc kogoś, kto dobrze włada językiem angielskim, aby przeprowadził z Tobą podobne rozmowy.

Znajdź informacje o firmie, w której chcesz podjąć zatrudnienie. Popracuj nad słownictwem, opracuj listę słów i zwrotów związanych z branżą, a wykażesz się w ten sposób kompetencjami językowymi i zainteresowaniem firmą. Możesz wykonać telefon do osoby, która umawiała twoje spotkanie i zapytać kto będzie przeprowadzał rozmowę (szef czy pracownik) i jakie są oczekiwania rekrutera. Koniecznie zdobądź dokładne informacje na temat tego, gdzie ma się odbyć spotkanie, aby uniknąć spóźnienia.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku trzeba okazać rozmówcy należyty szacunek. Posługuj się więc językiem formalnym. Unikaj słów potocznych, skrótów myślowych.

W przywitaniu i zwrotach do przyszłego potencjalnego szefa nie używaj imienia ani nazwiska, używaj zwrotów grzecznościowych – Dear Sir (zwrot formalny do mężczyzny); Dear Madam (zwrot formalny do kobiety).

Nawiązując do czegoś (np. związanego z firmą, stanowiskiem pracy czy osiągnięciami) używaj zwrotu: with reference to...

W przypadku, gdy rekrutujący pyta dlaczego ubiegasz się o pracę akurat w tej firmie, możesz odpowiedzieć – Your company was highly recommended by...

Jeżeli chcesz o coś zapytać możesz rozpocząć od niezobowiązującej prośby formalnej – Would you please tell me... ; Would you be so kind as to...; I would appreciate it if you could tell me more detailed information about...;

Mówiąc o swoich doświadczeniach i umiejętności pracy pod presją możesz używać wyrażeń – Even under pressure I can maintain high standards; My area of expertise is..., As can you see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements;

Na zakończenie rozmowy możesz wybrać zwroty takie jak: Thank you for your time and consideration. Please contact me via...; References can be requested from....

Najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku