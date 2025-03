Marcin Hakiel od rozstania z Katarzyną Cichopek decyduje się na udział w kolejnych programach telewizyjnych. Najpierw przyszedł czas na wielki powrót do 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, a obecnie można zobaczyć tancerza w hicie TTV "Back to School", a co z Telewizją Polską? Marcin Hakiel odpowiedział!

Marcin Hakiel o współpracy z Telewizją Polską

Marcin Hakiel w 2005 roku zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie w drugiej edycji, tańcząc z aktorką Katarzyną Cichopek, zdobył pierwsze miejsce. Para kontynuowała współpracę, wygrywając również "Finał Finałów Tańca z gwiazdami" w 2006 roku. Po sukcesach w programie telewizyjnym, Hakiel skupił się na działalności biznesowej, zakładając własną szkołę tańca. Jego przedsiębiorczość pozwoliła mu połączyć pasję z pracą, a szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród miłośników tańca. Obecnie Marcin Hakiel łączy życie zawodowe z pasją do tańca, prowadząc zajęcia taneczne i angażując się w różne projekty artystyczne.

Od kilku miesięcy mamy okazję robić choreografię do 'Jakiej to melodii?'. Teraz też jest taki nowy program, ale za bardzo nie mogę jeszcze o tym mówić. (...) Wiesz, jak to jest w życiu? Trzeba na te wszystkie dzieci zarobić. powiedział wprost Marcin Hakiel w rozmowie z reporterką Party.pl

Tancerz zdradził, jak mu się współpracuje z Telewizją Polską. Mówi wprost:

Normalnie. Dostaliśmy propozycję robienia tych choreografii do tego programu i to jest fajna forma. (...) Intensywne są nagrania, ale dobrze się pracuje i fajnie to się później ogląda. dodał tancerz

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Marcinem Hakielem. Tancerz nie owijał w bawełnę! Padły ważne słowa.

