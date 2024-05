Małgorzata i Paweł Królikowscy przez wiele lat tworzyli szczęśliwe małżeństwo. Aktorska para doczekała się piątki dzieci, ale niewiele osób wie, że Paweł Królikowski miał jeszcze jedno dziecko, które było wynikiem romansu. Teraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska w najnowszym wywiadzie wyznała, jak dowiedziała się o zdradzie męża. Doskonale pamięta rozmowę z Pawłem Królikowskim.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska była związana z Pawłem Królikowskim od 1998 roku. Małżeństwo było niemalże nierozłączne i wydawać się mogło, że ich związek mógł być wzorem do naśladowania. Jednak niewiele osób wie, że aktor w przeszłości dopuścił się zdrady. O tym, że Paweł Królikowski miał romans i nieślubnego syna media poinformowały po śmierci aktora. Teraz w wywiadzie dla magazynu "Twój Styl" aktorka przyznała, w jaki sposób dowiedziała się o romansie męża i co wówczas czuła.

Przed laty dowiedziałam się, że mój mąż Paweł ma we Wrocławiu romans, z którego urodzi się dziecko. Pamiętam tamtą trudną rozmowę i jego wzrok. Nie chciał rozbijać naszej rodziny. Nie wiedział, co robić

Niewiele kobiet zareagowałoby w taki sposób, w jaki zrobiła to Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Okazuje się, że aktorka wybaczyła zdradę, a nawet starała się o niej zapomnieć. Poruszające wyznanie gwiazdy "Klanu":

Powiedziałam: Dziecko niczemu nie jest winne. Musimy otoczyć je wspólnie miłością. Mąż przywoził później swojego syna Maćka do nas. Ułożyliśmy się wszyscy z tą sytuacją, wybaczyłam zdradę. Czy bolało? Tak. Ale gdy po śmierci Pawła nasza córka Julka powiedziała: Mamo, jestem ci wdzięczna, że wybaczyłaś tacie i przyjęłaś go z powrotem do domu, wiedziałam, że to była dobra decyzja. Gdybym szukała odwetu, byłabym dziś zgorzkniałą kobietą. Zemsta i złość to niedobrzy doradcy

- przyznała w rozmowie z ''Twoim Stylu''.