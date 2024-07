Smart casual to wygodny i nieformalny ale jednocześnie elegancki styl ubierania,. Smart casual to dobra stylizacja do pracy. Pozwala na profesjonalny, ale nie sztywny wygląd.

Smart casual dla kobiet

Smart casual dominował jakiś czas temu u mężczyzn, a teraz ubierają się w tym stylu również panie. Nowoczesny styl sprawdza się w pracy, w biurze i na randce. Kobiety ubierające się w stylu smart casual często rezygnują z oficjalnych garniturów czy garsonek, aby ubierać się bardziej na luzie.

Może to być połączenie klasycznych, ciemnych jeansów z paskiem, z elegancką, białą koszulą ze stójką, czy z golfem i mokasynami. Świetnie wygląda też ołówkowa spódnica przed kolano, czy czarne spodnie wyprasowane na kant, z bluzką z długim rękawem. By osiągnąć ten nowoczesny styl, panie mogą również założyć elegancką koszulę, a do tego szpilki i kopertówkę. W stylu ubierania smart casual świetnie wyglądają marynarki o błękitnych i różowych odcieniach. Pod taką marynarkę czy pod kamizelkę można założyć oryginalną koszulę w wiosenne wzory i kolory. Ważna przy tej stylizacji jest także fryzura. Włosy warto upiąć w kucyk, kok, bądź podpiąć wsuwkami. Biżuteria jest mile widziana, ale nie w nadmiarze. Stylizacja smart casual powinna być luźna, ale jednocześnie wygodna. Należy unikać w niej wyciągniętych T-shirtów, sandałów, klapek, szortów i formalnych strojów w kolorze czarnym i szarym.

Smart casual dla mężczyzn

Styl ubierania smart casual jest bardziej powszechny u mężczyzn. W stylizacji smart casual koszula jest podstawą męskiego stroju, przede wszystkim ta ze stójką. Doskonale też sprawdzają się te z kołnierzem typu button-down. Najlepiej wybierać koszule w jasnych - kremowych i białych kolorach. Koszula w tym stylu powinna mieć rozpięte dwa guziki pod szyją. Jeśli chodzi o spodnie najlepiej komponują się ciemne jeansy z prostymi, niezwężanymi nogawkami. Niewskazane są wszelkiego rodzaju przetarcia czy rozcięcia. Najbardziej odpowiednie kolory to granat, ciemny brąz, beż lub ciemna oliwka. Przy doborze butów panowie mają większy wybór. Świetnie wyglądają zamszowe, brązowe buty lub mokasyny. Całość stroju można podkreślić sportową, luźną marynarką, czy cienkimi swetrami, które można zakładać na koszule. W stylizacji smart casual niewskazane jest obuwie sportowe, sandały i skórzane kurtki.

