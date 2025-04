Paulina Smaszcz to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna oraz influencerka. Zyskała popularność dzięki swojej aktywności w mediach, zwłaszcza w roli prowadzącej programy telewizyjne oraz udziałowi w różnych projektach medialnych

Paulina Smaszcz opowiedziała o ojcu Macieja Kurzajewskiego

Paulina Smaszcz w ostatnim odcinku podcastu MamCast postanowiła podzielić się wyjątkowymi wspomnieniami o swoim teściu, Czesławie Kurzajewskim. Były mąż Pauliny, Maciej Kurzajewski, prowadził rodzinę, w której teść, Czesław, pełnił kluczową rolę. Smaszcz szczególnie podkreśliła, jak ogromne znaczenie miało wsparcie teścia w jej życiu. Jak sama mówi, Czesław był dla niej "drugim ojcem", który zawsze gotów był pomóc, udzielać cennych rad i wspierać ją w momentach kryzysowych.

Smaszcz wspomina, jak często mogła liczyć na jego pomoc i otwartość, zwłaszcza w sprawach zawodowych i rodzinnych. Czesław Kurzajewski okazał się nie tylko wsparciem emocjonalnym, ale również przyjacielem, który cenił wartości rodzinne i troszczył się o dobrą atmosferę w domu.

Wspomnienia z dzieciństwa synów Pauliny Smaszcz

Paulina Smaszcz w podcaście podzieliła się także refleksjami na temat tego, jak Czesław Kurzajewski traktował jej synów, a więc swoich wnuków. Dzieci Pauliny, choć dorastały w trudnym okresie, zawsze miały przy sobie dziadka, który był dla nich wzorem. Czesław w swojej roli dziadka okazał się być nie tylko opiekuńczy, ale i cierpliwy, co miało ogromne znaczenie w ich wychowaniu. Smaszcz przyznała, że Czesław, mimo swojego poważnego usposobienia, potrafił rozbawić i zbliżyć się do wnuków na poziomie ich dziecięcej wyobraźni.

Miał ogromną wiedzę, miał też ogromną klasę.(...) Potrafił moich chłopaków zainteresować danym tematem. Opowiadał o wojsku, historii. (...) On naprawdę wzbudzał w nich takie męskie zainteresowania. Odrabiał z nimi lekcje czasami, ponieważ ja np. byłam zajęta - wyjawiła Paulina Smaszcz.

Jak Czesław Kurzajewski motywował Paulinę Smaszcz

Czesław Kurzajewski nie tylko pomagał w kwestiach osobistych, ale także inspirował do realizowania ambitnych celów zawodowych. Paulina Smaszcz przyznała, że to właśnie teść był osobą, która dostrzegła jej potencjał, kiedy zaczęła myśleć o realizacji doktoratu. Czesław nie szczędził jej motywacji, by podjęła decyzję o kontynuowaniu nauki, co miało duże znaczenie w jej życiu zawodowym. Mówiła, że Czesław zawsze dawał jej do zrozumienia, że warto walczyć o swoje marzenia, niezależnie od trudności.

Paula, ja ciebie wspieram, jak mnie potrzebujesz, ja jestem 24 na dobę. Zrób ten doktorat, zobaczysz, nie będziesz żałować - wspomniała słowa teścia Smaszcz.

Pomoc ze strony teścia i rodziny w trudnych chwilach

Czesław Kurzajewski nie tylko stawał się podporą w codziennym życiu Pauliny Smaszcz, ale również w momentach kryzysowych. Smaszcz wspomniała trudne momenty, kiedy życie osobiste stawiało ją przed wyzwaniami, a teść był wtedy niezastąpiony. To on pomagał jej znaleźć równowagę, oferował pomoc i wsparcie, które pozwalały jej przejść przez niełatwe chwile. Paulina podkreśliła, że Czesław był nie tylko osobą, której mogła ufać, ale także wzorem wytrwałości i ciepła w obliczu trudnych wydarzeń.

Mimo że wszyscy byli przeciwni, on mnie bardzo w tym wspierał. Jak widział, że już czasami brakowało mi sił, to on zawsze był. Maćka tata i moja mama to był mój rycerz i moja królowa matka i oni naprawdę bardzo nam pomagali - wspomniała Paulina Smaszcz o swoim teściu.

Zarówno w relacji rodzinnej, jak i zawodowej Czesław Kurzajewski okazał się nieocenionym wsparciem dla Pauliny Smaszcz. Jego obecność i mądrość miały nieoceniony wpływ na jej życie. Dzięki niemu Smaszcz odnalazła siłę do realizacji swoich celów, a także czuła się bezpiecznie w rodzinnej atmosferze. To była postać, którą Paulina wspomina z ogromną wdzięcznością i szacunkiem.

