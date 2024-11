Sylwia Grzeszczak nie przestaje rozpieszczać fanów nowymi utworami. W tym roku usłyszeliśmy między innymi "Motyle" oraz "Och i Ach", które przez wiele tygodni notowały najwyższe miejsca na listach przebojów. Teraz z kolei na profilu Youtube piosenkarki pojawił się nowy klip do utworu "Latawce". Piosenka oraz teledysk do niej bardzo spodobały się fanom, którzy zostawili wokalistce mnóstwo komplementów. Uwadze internautów nie umknęły także kadry, na których widzimy Sylwię Grzeszczak w objęciach tajemniczego mężczyzny. Czy to jej nowy chłopak?

Sylwia Grzeszczak w objęciach tajemniczego mężczyzny. To jej nowy chłopak?

Sylwia Grzeszczak to jedna z najbardziej lubianych i najpopularniejszych polskich wokalistek. Fani regularnie śledzą losy gwiazdy między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tylko na Instagramie piosenkarka zgromadziła blisko 370 tys. obserwatorów. To właśnie w tym miejscu artystka kilka dni temu zapowiedziała premierę swojego nowego singla zatytułowanego "Latawce". I właśnie 22 listopada w sieci pojawił się nowy utwór Sylwii Grzeszczak oraz wyjątkowy klip.

Wszystko zaczyna się od marzeń. Często spoglądamy w niebo i chcemy się wznieść wysoko, ponad przeciwności i ograniczenia. Choć nie zawsze znajdujemy w sobie siłę i nie zawsze wieje pomyślny wiatr, ta ballada przeniesie Cię w świat marzeń i pragnień. Zachęcając do walki o to, co dla nas naprawdę ważne. - czytamy w opisie pod teledyskiem

Posłuchajcie nowego utworu Sylwii Grzeszczak!

Fani zasypali gwiazdę lawiną komplementów i ciepłych słów. Po raz kolejny są zachwyceni jej nowym dziełem.

Nikt mnie nie wzrusza jak... Sylwia śpiewająca ballady. Od wczoraj słuchałam setki razy.

Prześliczna, jak każda jej piosenka

Przepiękna piosenka. Te emocje. I wspaniały teledysk, który pozwala na chwilę odlecieć jak latawiec. Piękne widoki. Dziękujemy

To jest genialne... UWIELBIAM

Od pieszych dźwięków wpada w ucho i porusza serce do głębi, dziękuję Sylwia - piszą zachwyceni fani

Czujne oko fanów dostrzegło w nowym teledysku Sylwii Grzeszczak jeszcze kilka wyjątkowych kadrów, na których piosenkarka wtula się w tajemniczego mężczyznę. Podczas rozmowy w Radiu ZET, dziennikarz próbował dopytać piosenkarkę, czy ów mężczyzna to przypadkiem nie jest jej nowy chłopak!

Wiemy, że twoja twórczość jest często oparta na wydarzeniach z twojego życia i zastanawiam się, czy przypadkiem nie wplotłaś trochę swojego życia w teledysk - zapytał dziennikarz Radia ZET

Kto to tam miał być, ja się pytam? - odpowiedziała z uśmiechem Sylwia Grzeszczak

No ja właśnie ciebie pytam, kto to tam ma być. Czy to jest twój chłopak - dopytywał redaktor

Wówczas Sylwia Grzeszczak postanowiła odpowiedzieć dziennikarzowi następująco:

A ja nie wiem, czy odpowiem na to pytanie. O Boże! Hm... Ola, pomóż! Słuchajcie, ja tu gram na czas teraz - odparła Sylwia Grzeszczak

To jest profesjonalistka w unikaniu pytań - odparł prowadzący audycję

Myślicie, że artystka zdecyduje się kiedyś zdradzić tożsamość tajemniczego mężczyzny, do którego wtula się w nowym teledysku? Przypomnijmy, że ostatnio głośno było o tym, że nowym partnerem Sylwii Grzeszczak został Maciej Buzała. Sami zainteresowani jednak do tej pory ani nie potwierdzili, ani też nie zaprzeczyli tym doniesieniom.

