Styl gotycki jest jednym z najbardziej wyrazistych. Ma swoje symbole uniwersalne, jak czaszki, krzyże i czerwone róże, ale wyodrębniło się z niego kilka odmian, których przedstawiciele ubierają się nieco inaczej (traditional, victorian, medival, postapo, cyber itp.). Stroje gotów wyglądają jak z innej epoki – są przygotowywane z ogromną starannością i prezentowane na różnych festiwalach (np. Castle Party).

Dresscode subkultury gotyckiej

Subkultura gotycka istnieje od lat 80. i jest ruchem post-punkowym, dlatego z punkiem ma wiele elementów wspólnych. Za prekursorów dark culture uważa się poetów: Baudelaire’a, Keatsa i Poego, którzy nie tylko nosili się na czarno, lecz także roztaczali wokół siebie aurę melancholii i posępności. Dla gotów dresscode jest ważniejszy niż wspólna ideologia. Wyznają indywidualizm i intelektualizm, mogą więc reprezentować różne środowiska i poglądy. Wbrew stereotypom, nie są związani z żadną grupą religijną. Łączy ich manifestowanie odrębności przez zakładanie ciemnych strojów (zwykle czarny total look), epatowanie erotyzmem (opinające gorsety) i stosowanie mocnego makijażu (podkreślone oczy i usta, blada cera).

Symbole stylu gotyckiego

Przedstawiciele subkultury gotyckiej swobodnie podchodzą do symboli religijnych i funeralnych. Noszą ubrania oraz biżuterię z czaszkami, krzyżami, pentagramami i innymi motywami okultystycznymi. Prawie zawsze traktują je jako elementy czysto dekoracyjne. Czerpią również ze stylistyki makabry i turpizmu. Koszulki z nadrukami przedstawiającymi krwawe rzezie noszą równie często jak te z nazwami ulubionych zespołów (rocka lub metalu gotyckiego). Jeśli już decydują się przełamać czerń, zwykle służy im do tego kolor czerwony, w krwistym odcieniu. Goci mają też swój ulubiony motyw roślinny – różę, która oplata krzyże i czaszki, tworząc symbole jednoznacznie kojarzące się z subkulturą gotycką.

Goth girl, goth boy

Styl gotycki to ukłon w stronę przeszłości – i to tej dawnej, sięgającej czasów średniowiecza. Goci czerpią inspiracje z romansów rycerskich. Mężczyźni zakładają długie płaszcze z naramiennikami oraz dużą ilością pasków, naszywek i metalowych elementów, kobiety zaś rozkloszowane suknie do ziemi. Popularne są wstawki z koronki i siateczki, bufiaste rękawy, rękawiczki oraz gorsety. Pojawiają się także nakrycia głowy – cylindry i toczki (wywiedzione z mody wiktoriańskiej). Efektownie wyglądają zwłaszcza na długich, czarnych włosach, z kolorowym ombre. Dużą rolę odgrywają też gadżety – wachlarze, laski z ozdobnymi głowniami, ozdobne parasole. Jeśli chodzi o obuwie, niepodzielnie rządzą glany – zarówno w stylizacjach męskich, jak i żeńskich. Nie można jednak mówić o jednolitości stylu gotyckiego. Miłośnicy elektronicznych brzmień skłaniają się ku odmianie cybergoth, coraz częściej spotyka się też kreacje typu gothic lolita, które popularność zyskały dzięki mandze i grom RPG.

