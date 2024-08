Beata Tyszkiewicz, pierwsza dama polskiego kina, świętuje dziś 86. urodziny. Aktorka usunęła się w cień już jakiś czas temu - nie pojawia się w nowych produkcjach, nie bierze udziału w programach telewizyjnych i nie udziela wywiadów. Jednak jedna z rozmów z panią Beatą Tyszkiewicz, sprzed ponad 10 lat, do dziś robi furorę w sieci! Koniecznie musicie to zobaczyć.

Pod koniec maja 2017 roku Beata Tyszkiewicz przeszła zawał serca. Zaraz potem zniknęła z życia publicznego. Jedyne informacje na temat jej stanu zdrowia przekazywała córka, Karolina Wajda. W sierpniu 2023 roku tak mówiła o mamie:

Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru. Żałuję, że tylko ja tak na co dzień nie mogę z niego korzystać, bo wciąż nie chce się do mnie

Przyjaciółka aktorki, Hanna Bakuła, w rozmowie z "Newsweekiem" poinformowała zaś, że gwiazda unika kontaktu z przyjaciółmi, co potwierdził również Daniel Olbrychski. Sama Tyszkiewicz na łamach gazety w 2023 roku powiedziała:

Ostatnie zdjęcia Beaty Tyszkiewicz pochodzą sprzed 7 lat - w maju 2017 roku pojawiła się na Targach Książki.

Kilkanaście lat temu w Polskiej Cerkwi w województwie opolskim odbyło się spotkanie z Beatą Tyszkiewicz, która opowiedziała o tym, jak wygląda jej dzień. Tryb życia aktorki wzbudził wielki entuzjazm wśród uczestników ale i miliona fanów, którzy oglądają ten filmik do dziś! Aktorka mówiła w nim m.in. o nałogach:

Jak wstaję to tak: papierosek, pierwsza kawka, druga kawka... Ale że źle? Ja mam koleżanki w moim wieku, co żyją tak zdrowo: joga, spacer, dieta, nie piją, nie palą. Jak się źle poczują to, co mogą rzucić? Zawsze trzeba mieć coś, co można rzucić, bo wtedy się ma wiarę w siebie, że się poprawi stan zdrowia. Męża, wszystko jedno co...

żartowała