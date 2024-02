Na początku września 2022 roku Jacek Kurski został odwołany ze stanowiska prezesa TVP przez Radę Mediów Narodowych. Za jego rządów w Telewizji Polskiej szczególnymi względami cieszyły się muzyka disco polo, a także zagraniczne seriale. Jego następca Mateusz Matyszkowicz zaraz po przejęciu sterów w mediach publicznych pokazał, że nie zamierza kontynuować polityki poprzednika. Żona byłego prezesa TVP, Joanna Kurska stwierdziła, że kolejni szefowie mają obsesję na punkcie jej męża.

Niedawno okazało się, że od ponad roku nowe odcinki „Zniewolonej” są gotowe do emisji. Dlaczego widzowie nie mogą obejrzeć popularnego serialu? Informator w TVP w rozmowie z serwisem Plotek przekazał, że produkcja była „oczkiem w głowie” Jacka Kurskiego.

Zobacz także: Beata Tadla w niezwykle emocjonalnym wpisie. „Piszę, kasuję, bo boję się narazić”

W tej kwestii wypowiedziała się też Joanna Kurska. Żona byłego prezesa TVP przekazała, że w najnowszym sezonie pojawił się nawet polski aktor – Mikołaj Roznerski. Jest pewna, że zablokowanie emisji „Zniewolonej” to działania wymierzone przeciwko Jackowi Kurskiemu. Zaznaczyła, że cierpi na tym cała telewizja, a także widzowie. Dodała, że to też marnowanie pieniędzy.

Zniewolona jest przykładem obsesji następców na punkcie mojego męża. Serial był strzałem w dziesiątkę, widzowie bardzo go pokochali. Świetnym posunięciem męża było dogranie kolejnego sezonu, w którym pojawiły się wątki polskie i zagrał Mikołaj Roznerski, ulubieniec Polek. Kim Trzeba być i jakie trzeba mieć kompleksy, żeby w zemście na moim mężu za to, że miał sukces, karać telewidzów, którzy chcą oglądać ciąg dalszy tamtej telewizji? To działanie na szkodę spółki, na szkodę widzów, pieniądze zostały wydane, a widzowie nie oglądali swojego ukochanego serialu

– powiedziała na łamach Plotka.