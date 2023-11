1 z 20

Na wybiegach na wiosnę/lato 18 cekiny ukradły show – od błyszczących majtek u Toma Forda aż po wyszywane cekinami sukienki mini u Halpern. Najprostszy sposób na lśniący trend?

W tym roku w karnawale dajcie odpocząć waszej imprezowej kiecce, zamiast niej sięgając po zachwycający cekinowy top. Połącz go po prostu z ciemnym jeansem lub zgrabnymi, czarnymi spodniami – oto najszybszy patent na wieczorowy look, który olśni tłumy. Wybraliśmy dla was najlepsze cekinowe numery z zimowych wyprzedaży – bo kto powiedział, że karnawałowa kreacja musi obciążać portfel?

