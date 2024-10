Program Katarzyny Cichopek "Moja mama i twój tata", choć dopiero niedawno zadebiutował na antenie Polsatu, to szybko okazało się, że stał się prawdziwym hitem. Uczestnicy budzą ogromne emocje, ale nie brakuje też kontrowersji, jak w przypadku ostatniej afery między Anną i Sławkiem. Wygląda na to, że od tej sytuacji w mazurskiej willi trwa przegrupowanie i uczestnicy, którzy do tej pory nie myśleli o sobie poważnie, teraz dają sobie szansę. Aby pomóc uczestnikom na chwilę oderwać się od ich codzienności w programie pojawił się Maciej Kurzajewski, który jak wiadomo prywatnie jest partnerem Katarzyny Cichopek. Ich związek początkowo rozwijał się w atmosferze skandalu po głośnym rozstaniu z Marcinem Hakielem, a teraz sytuacja się odwróciła i para jest żywym dowodem na to, że można znaleźć miłość w każdym wieku i niekiedy wiąże się to z prawdziwą rewolucją w życiu. Maciej Kurzajewski już na wstępie obdarzył uczestników złotą radą...

Maciej Kurzajewski w "Moja mama i twój tata" rozdawał porady uczestnikom

Katarzyna Cichopek w programie "Moja mama i twój tata" przeprowadziła już wiele rozmów z uczestnikami. Niektórym pomagała otworzyć się na innych, radziła też m.in. Alicji, aby nie bała się dać sobie szansę na uczucie, nawet jeśli miałoby to wzbudzać skrajne emocje. Do tej pory najgłośniej jest o Annie. Jak wiadomo, Anna z "Moja mama i twój tata" stara się odnaleźć szczęście u boku Piotra po tym, jak zakończyła się jej relacja ze Sławomirem, a potem uczestnik chciał ją wyrzucić z programu.

Teraz okazuje się, że w hicie Polsatu pojawił się ważny gość, który wniósł powiew świeżości do programu. Maciej Kurzajewski postanowił odwiedzić swoją narzeczoną i przy okazji porozmawiać z uczestnikami na temat poszukiwań swojej drugiej połówki i dał im przestrzeń na to, aby nieco odstresowali się od codzienności, jaką stworzyli w mazurskiej willi. Przy okazji prowadzący "Halo tu Polsat" powiedział wprost, że udział w "Moja mama i twój tata" to ogromna możliwość, aby znaleźć miłość w telewizji i pozwolił sobie na podzielenie się własnym doświadczeniem i przyznał, że jemu to się udało:

Wy jesteście żywym dowodem na to, że miłość w telewizji - mam pewne doświadczenie w tym - jest dla ludzi i może się wydarzyć. To jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo realne. powiedział wprost Maciej Kurzajewski

To nie wszystko! Maciej Kurzajewski, który jest nie tylko dziennikarzem sportowym, ale sam również mocno dba o kondycję i regularnie ćwiczy, zaangażował męską część, aby "zresetowali głowy" poprzez wspólne ćwiczenia. Uczestnicy nie ukrywali, że to była dla nich świetna motywacja i jednogłośnie przyznali, że spędzili świetny dzień z partnerem Katarzyny Cichopek.

Panowie, wy potrzebujecie zresetować głowy trochę, naprawdę, a najlepszym resetem jest co? Sport i wysiłek fizyczny, dlatego macie 10 minut, żeby się przygotować na sportowo. To będzie pierwszy test - kto ostatni w domu, ten przegrywa pierwszy etap powiedział potem Maciej Kurzajewski

Na koniec nie zabrakło żartów i niewinnego flirtowania. Dziennikarz skomplementował uczestniczki programu, ale jasno podkreślił, że dla niego królowa jest tylko jedna i jest nią oczywiście... Katarzyn a Cichopek.

Dziewczyny, macie w sobie niesamowitą moc. Królowa co prawda jest tylko jedna... wyznał Maciej Kurzajewski i wymownie spojrzał na Katarzynę Cichopek.

