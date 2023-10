Karolina Szostak zaskoczyła fanów na Instagramie. Gwiazda Polsatu opublikowała swoje zdjęcie z przeszłości i pokazała, jak wyglądała jej stylizacja komunijna. Okazuje się, że dziennikarka miała naprawdę wyjątkową kreację w którzej przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Karolina Szostak miała nawet buty na koturnie!

Sezon komunijny trwa w najlepsze. Ostatnio córka Justyny Steczkowskiej przystąpiła do pierwszej komunii świętej- Helenka wyglądała wówczas jak księżniczka w długiej białej sukience. Teraz swoją komuniją stylizacją pochwaliła się również Karolina Szostak. Dziennikarka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa na którym prezentuje swój strój z uroczystości. Okazuje się, że gwiazda Polsatu miała mieć sukienkę "bezę", ale ostatecznie jej mama zdecydowała, że będzie inaczej.

Sezon komunijny w pełni to i Ja sobie przypomnę ???? sukienka miała być beza ale @marylaszostak zaprotestowała, były łzy ale postawiła na swoim, zamiast wianka korona z moich długich włosów, a we włosach stokrotki rano zbierane w ogrodzie, buty na koturnie i rękawiczki podobnie jak koronka do uszycia sukienki przywiezione z Budapesztu #krawcowa nie miała łatwo #???? #style #???? #kto ma takie foty?? wrzucamy #oczy cały czas te same #????- napisała dziennikarka.