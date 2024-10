Monika Olejnik dostosowała się do jesiennej aury za oknami i coraz częściej sięga po ciemne kolory w swoich stylizacjach. Dziennikarka niezmiennie stawia na najgorętsze trendy sezonu i po warszawskich ulicach spaceruje niczym po Paryżu podczas Tygodnia Mody. Tym razem Monika Olejnik została przyłapana przez paparazzi w drodze z zakupów i wyglądała na bardzo zamyśloną. Na kadrach uchwyconych przez fotoreporterów uwagę zwraca jeden szczegół i chodzi o dość zaskakujący dodatek... Zobaczcie sami!

Monika Olejnik przyłapana na mieście. Uwagę zwraca ten szczegół

Monika Olejnik bez wątpienia należy do grona najlepiej ubranych gwiazd. Dziennikarka od lat podąża za światowymi trendami i niezmiennie zaskakuje odważnymi stylizacjami, a przy tym nie boi bawić się modą, a wręcz przeciwnie — widać, że sprawia jej to wielką radość. Jakiś czas temu Monika Olejnik na chwilę zniknęła i poinformowała wtedy o tym, że zmaga się z poważną chorobą. Dziennikarka wyznała wtedy, że ma nowotwór, ale nie poddaje się i walczy o swoje zdrowie. Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze do pełnego powrotu do zdrowia. Ostatnio Monika Olejnik stała się łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy po raz kolejny przyłapali ją w centrum Warszawy. Tym razem Monika Olejnik była na szybkich zakupach, ale uwagę przyciąga jej stylizacja...

Monika Olejnik tego dnia zdecydowała się na stylizację w czarnym kolorze ze skórą w roli głównej. Czarna spódnica o długości midi, kurtka skórzana i niewielkich rozmiarów torebka za niemal 12 tysięcy złotych to wybór gwiazdy TVN. Oczywiście dziennikarka nie zapomniała też o dodatkach w postaci okularów przeciwsłonecznych oraz złotego naszyjnika. Na zdjęciach uwagę przyciąga coś jeszcze...

Chodzi o masywne buty Moniki Olejnik. To model przypominający ciężkie buty wojskowe i jest prawdziwym hitem sezonu. Warto przypomnieć, że dziennikarka już od dawna wybiera tzw. ciężkie buty, którymi uzupełnia swoje stylizacje i prezentuje się w nich perfekcyjnie.

Co ciekawe, ciężkie kozaki w ostatnim czasie pokochała też Anna Lewandowska. Trenerka też zdecydowała się na topowy model.