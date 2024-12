Sandra Kubicka nie ukrywa swojego szczęścia. Modelka zaledwie kilka dni temu przeprowadziła się do wymarzonego domu. Sandra Kubicka i Aleksander Baron od kilku miesięcy remontowali swoje gniazdko pod Warszawą, a tuż przed świętami Bożego Narodzenia gwiazda ogłosiła wspaniałe wieści, że z razem z mężem i synkiem zamieszkali w swojej willi. Teraz Sandra Kubicka pokazała, jak się urządziła!

Sandra Kubicka pokazała wnętrza swojego nowego domu

Zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia z pewnością będą wyjątkowe dla Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Nie dość, że będą to pierwsze wspólne święta modelki i muzyka zespołu Afromental z ich ukochanym synkiem, to jeszcze ten wyjątkowy czas będą celebrować w ich wymarzonym domu. Sandra Kubicka i Aleksander Baron już od kilku miesięcy remontowali willę pod Warszawą, ale wydaje się, że do samego końca nie było wiadomo, czy uda im się przeprowadzić w tym roku. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wszystko stało się jasne, a Sandra Kubicka ogłosiła radosne wieści.

Sandra Kubicka pokazała wyjątkowe kadry z nowego domu i ogłosiła, że ze swoją rodzinką zamieszkała w nowym domu.

Udało się, święta będą na swoim… Płacze ze szczęścia w środku w Sandrze napisała szczęśliwa gwiazda.

Fani modelki z pewnością nie mogli się doczekać, kiedy Sandra Kubicka pokaże, jak urządziła swoje królestwo, aż w końcu modelka pokazała wyjątkowe nagranie na swoi profilu na Instagramie. Ukochana Aleksandra Barona pochwaliła się piękną kuchnią, spiżarnią i ogromną garderobą, ale największe wrażenie robi pokój na buty!

Internauci są zachwyceni domem Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Jest mega

Ale extra

wow to wygląda obłędnie

Garderoba na buty, moje marzenie komentują internauci.

Wam również podoba się, jak jedna z najpopularniejszych par z polskiego show-biznesu urządziła swój nowy dom? Naszym zdaniem jest pięknie! Sama Sandra Kubicka nie ukrywa, że ich gniazdku jest jeszcze trochę do zrobienia,

(...) Dużo jeszcze jest do zrobienia bo tutaj jest ogólnie bałagan, zaraz będę to układać i sprzątać. Właśnie zamontowaliśmy lampę, jutro przyjeżdża stół, teraz będę rozpakowywać rzeczy ostatnie które przywiozłam.

Instagram @sandrakubicka

Instagram @sandrakubicka