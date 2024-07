Paulina Sykut-Jeżyna ma świetne wyczucie stylu i w modzie uwielbia elegancję, co jest widocznie również w jej codziennych stylizacjach. Ostatnio prezenterka wybrała się na zakupy do jednego z butików w Warszawie, gdzie towarzyszyli jej paparazzi. Gwiazda Polsatu jak zawsze prezentowała się fenomenalnie, a jej buty to prawdziwy hit!

Paulina Sykut-Jeżyna na niebotycznych wysokich obcasach

Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z najbardziej cenionych prezenterek w Polsacie. Już niedługo rusza śniadaniówka Polsatu, gdzie będzie miała okazje sprawdzić się w roli prowadzącej u boku Krzysztofa Ibisza. Oboje od lat prowadzą razem festiwale muzyczne takie jak Polsat SuperHit Festiwal, czy programy telewizyjny jak "Taniec z gwiazdami". Ich udział w kolejnym dużym projekcie Edwarda Miszczaka nie jest dlatego żadnym zaskoczeniem.

Ostatnio prezenterka postanowiła wybrać się na zakupy do jednego z warszawskich butików. Paulinie Sykut-Jeżynie towarzyszyli paparazzi, ale ona sama raczej się tym nie przejęła. 43-latka jak zawsze wyglądała elegancko i z klasą, ale naszą uwagę zwróciły jej buty.

