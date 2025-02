Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TTV. Niedługo będziemy mieli okazję oglądać jej zmagania w programie "99. Gra o wszystko. VIP". W rozmowie z reporterem Party.pl, poruszyła kwestię "Królowych życia" i zdradziła, czy brakuje jej tak częstej obecności w telewizji, jaka miała miejsce przy okazji wyżej wspomnianego formatu czy "Diabelnie boskich".

W "99. Gra o wszystko. VIP", Izabela Macudzińska wystąpi razem z córką. Widzowie TTV chętnie zobaczą ponownie ten duet. W końcu doskonale znają Elizkę, która u boku mamy występowała już od 8 roku życia. Czy Izabeli Macudzińskiej brakuje codzienności z kamerami, jaką miała w trakcie nagrywania "Królowych życia" czy "Diabelnie boskich"?