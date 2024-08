Małgorzata Kożuchowska doskonale zna się na modzie i najnowszych trendach. Ostatnio udowodniła to pokazują się w obłędnej stylizacji z butami, które będą hitem zbliżającej się jesieni. Ten model butów z pewnością znajdzie się w szafie każdej miłośniczki mody. Zobaczcie sami, jak wyglądają i jak wystylizowała je Małgorzata Kożuchowska.

Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza jedno jesień rozpocznie się już lada dzień. W chłodniejsze dni z pewnością doskonale sprawdzą się buty typu biker, które kilka tygodni temu zaprezentowała na sobie Małgorzata Kożuchowska. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" uwielbia bawić się modą, a jej kreacje zawsze wzbudzają ogromne emocje. Tak też było również teraz! Małgorzata Kożuchowska zaprezentowała się w obłędnym looku z modnymi kozakami w roli głównej, a internauci ruszyli z komentarzami.

Upał zelżał i wjechał bucior. Przyznaję, że od wczesnej młodości mam zamiłowanie do takich zestawień: goła noga i ciężki but, kiedyś to były Martensy, potem oficerki, a teraz takie motorowe wynalazłam

napisała pod fotkami gwiazda.