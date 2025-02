Czy można wyobrazić sobie buty, które spełniają wymagania sportowców, a przy tym mogą być przeznaczone dla szerszego grona odbiorców? Wielkim marzeniem marki New Balance było stworzenie takiego modelu – tak powstały popularne buty NB 740. Lekkie, wyposażone w technologię amortyzacji i oczywiście klasyczny design, który pasuje do wielu stylizacji.

Z toru biegowego, prosto do mody ulicznej

Niejeden biegacz, baseballista czy lekkoatletyk miał na sobie kultowe siedemset czterdziestki. Producenci marki doskonale wiedzą, jak łączyć nowoczesne trendy z estetyką retro i sportowym dziedzictwem. Dowodem są kultowe sneackersy NB 740, które na wiosnę wracają w odświeżonej wersji. Na czym polega ich wyjątkowość? Zapewniają wsparcie dla stopy, co jest zasługą wysokiej jakości podeszwy – to idealny wybór dla sportowców, jak również miłośników klimatu vintage.

Materiały prasowe

W nowym modelu znajdziemy te same rozwiązania technologiczne, co w pierwowzorze z lat 2000. Cholewka z oddychającej siateczki i podeszwa środkowa z technologią ABZORB idą w parze ze smukłą sylwetką oraz dwukolorowym wykończeniem. Dzięki temu buty nabierają niepowtarzalnego charakteru, stając się intrygującym elementem każdego outfitu.

740 to nie tylko reinterpretacja – to ponowne odkrycie tego, co sprawiło, że oryginał był tak wyjątkowy. Zachowaliśmy esencję modelu 740, upewniając się, że nowy model zapewnia ten sam poziom komfortu, który pokochali biegacze. Wzbogaciliśmy ją o kolorystykę perfekcyjnie wpisującą się we współczesne trendy – tłumaczy Brian Lynn, Global Vice President of Lifestyle marki New Balance.

Materiały prasowe

New Balance 740 w nowej interpretacji

Połączenie funkcjonalności i stylu sprawia, że New Balance 740 cenią osoby, które stawiają na casualowy look. Model ten doskonale współgra z tzw. sportową elegancją, np. jeansami, białym t-shirtem i oversize'ową marynarką. Nic nie stoi na przeszkodzie, by poeksperymentować z kolorami – bluza w kolorze soczystej limonki lub energetycznej pomarańczy będą mile widziane. Fanki awangardy śmiało mogą zestawić buty NB 740 z czarną marynarką i... złotymi kolczykami o masywnej formie! Przesada? Wobec tego proponujemy minimalistyczne bransoletki na rzemyku, które podkręcą sportowy look.

Materiały prasowe

Niezależnie od tego, czy to nasz pierwszy model New Balance, czy kolejna para, dostajemy wszystko, co potrzeba. Model NB 740 jest dostępny w sklepach stacjonarnych New Balance i na stronie internetowej.

Materiały prasowe

Materiał promocyjny marki New Balance