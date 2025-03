Izabela Macudzińska i jej córka Eliza obecnie biorą udział w programie "99 - Gra o wszystko". Były zachwycone, gdy pojawiła się propozycja, że mogą wystąpić w nim we dwie. Do 4. odcinka szło im bardzo dobrze, jednak w ostatniej konkurencji o mały włos, a 16-latka musiałaby pożegnać się z programem. Na planie polały się łzy.

W czwartym odcinku "99 - Gra o wszystko. VIP" emocje sięgnęły zenitu. Izabela Macudzińska i jej córka Elizka, wciąż są w programie, choć o mały włos i nastolatka musiałaby odpaść. W grze, gdzie uczestnicy biegli do wolnego krzesła jako ostatni zostali Kamil Urbański z "Zakupu w ciemno" i Eliza Macudzińska. W tej samej chwili oboje zorientowali się, gdzie jest ostatnie wolne krzesło. Mężczyzna byłby pierwszy, ale postanowił ustąpić miejsca młodszej koleżance. 16-latka na początku była szczęśliwa, ale później gdy zdała sobie sprawę, dlaczego udało jej się przejść dalej, to popłakała się i nie mogła powstrzymać swoich emocji.

Przecież wygrałaś. Nie widział, nie odstąpił Ci, on nie widział tego krzesła

Zachowane Elizy Macudzińskiej skrytykowała inna uczestniczka show:

No to powinna siedzieć w domu, jak nie zna dorosłego życia, że jedni muszą odpaść, a jedni muszą wygrać. Taka jest rzeczywistość, taka jest rywalizacja

W komentarzach pod fragmentem z Elizą Macudzińską pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy nie mieli dla niej litości twierdząc, że nie powinna być w programie, jak nie umie przegrywać.

Nienauczona przegrywać a to tylko życie

