Monika Olejnik to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich dziennikarek. Od lat obecna w mediach, zasłynęła jako prowadząca programy polityczne, w których znana jest z bezkompromisowego stylu rozmów. Karierę rozpoczęła w Polskim Radiu, a największą popularność przyniósł jej autorski program „Kropka nad i” w TVN24. Olejnik specjalizuje się w wywiadach z politykami, artystami i osobami publicznymi, a jej rozmowy często wywołują szerokie dyskusje w przestrzeni publicznej.

Reklama

Tym razem o 68-letniej dziennikarce głośno jest w zupełnie innym kontekście, a mianowicie chodzi o jej stylizację, którą wybrała na premierę nowej odsłony "Hamleta". W Teatrze Narodowym pojawiła się w odważnej, czerwonej kreacji. Wszyscy patrzyli tylko na nią!

Monika Olejnik na premierze "Hamleta"

Na premierze nowej odsłony "Hamleta" zjawiło się mnóstwo gwiazd, między innymi Maciej Musiał, Kinga Rusin, Kuba Wojewódzki, Robert Więckiewicz, a także Monika Olejnik z partnerem Tomaszem Ziółkowskim. To właśnie wejście 68-letniej dziennikarki zrobiło szczególne wrażenie! Prezenterka wybrała bowiem niezwykle odważną kreację na ten wyjątkowy wieczór. Monika Olejnik postawiła na czerwoną suknię, w której dół był wykonany z prześwitującego materiału. Tym samym dziennikarka sporo odsłoniła!

Najnowsze zdjęcia Moniki Olejnik możecie zobaczyć na końcu artykułu. Podoba Wam się jej stylizacja?

Monika Olejnik przykuwa wzrok modnymi stylizacjami

Monika Olejnik słynie z zamiłowania do mody. Jej stylizacje zawsze zwracają uwagę – czy to podczas oficjalnych wydarzeń, gal, czy w codziennych sytuacjach. Dziennikarka uwielbia eksperymentować z modą, łączy odważne kolory, nietypowe fasony i wyraziste dodatki. Jej obecność na czerwonym dywanie czy w studiu telewizyjnym nie pozostaje niezauważona – Monika Olejnik stała się ikoną stylu, inspirując wiele kobiet swoją odwagą w kreowaniu wizerunku. Dla niej moda jest formą wyrażania siebie, a nie tylko dodatkiem do pracy zawodowej.

Fot. AKPA

Fot. AKPA

Zobacz także: