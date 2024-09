Joanna Piłat i Kamil Mandat jako pierwsi powiedzieli sobie "tak" w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para nie ukrywała tego, że wpadli sobie w oko, a pan młody był całkowicie oczarowany panną młodą. Widzowie nie mają wątpliwości, że eksperci podjęli trafną decyzję, łącząc ich w parę.

Fani "ŚOPW" zachwyceni Kamilem i Joanną

Widzowie poznali już wszystkich uczestników 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a teraz przyszedł czas, by dowiedzieć się, w jakie pary dobrali ich ekspertki. Pierwsza para 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to Joanna i Kamil, którzy zachwycili widzów. Oboje przyznali, że wpadli sobie w oko. Wygląda na to, że eksperci spisali się na medal, a ta para ma bardzo spore szanse na przetrwanie tego eksperymentu.

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mają wątpliwości, że Joanna i Kamil zostali idealnie sparowani przez ekspertów. Wiele osób mocno trzyma za nich kciuki!

Najlepiej dobrani

Pasują! I niech im się uda

Trochę mi przypominają Anetę i Roberta. Mam nadzieję, że tak samo im pyknie

Bardzo pasują. Od początku wiedziałam, że ich sparują — piszą internauci.

screen Player.pl/ Ślub od pierwszego wejrzenia

Joanna i Kami to jedyna para, która została pokazana w trzecim odcinku na ślubnym kobiercu. Na ekranie widzieliśmy również, jak inni uczestnicy przygotowują się do swojego ślubu, ale czy spodobają się sobie nawzajem -tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Piotr ze "ŚOPW" rozczarował fanów programu, którzy stwierdzili, że jest "niedojrzały" i "problematyczny". Myślicie, że uda mu się poznać idealną żonę w programie?

