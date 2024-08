W ostatni weekend sierpnia Polacy nie mieli prawa do narzekania. Na zakończenie wakacji odbyły się aż dwie imprezy. W Kielcach ruszył festiwal Polsatu, natomiast w Tarnowie swoje wydarzenie muzyczne zorganizowała Telewizja Polska. Jednego dnia wystąpiła masa gwiazd. Na scenie TVP pojawiła się m.in. Kasia Stankiewicz z zespołem Varius Manx. Wokalistka rozbiła bank swoją odważną kreacją.

Kasia Stankiewicz w odważnej kreacji na imprezie TVP

Po dość kiepskim Top of the Top Sopot Festival polscy widzowie wreszcie mogli z satysfakcją pożegnać wakacje. I to dzięki dwóm imprezom. W sobotę, 24 sierpnia ruszył pierwszy dzień Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2024. Po koncercie Polsatu wylała się fala komentarzy widzów, którzy byli pozytywnie zaskoczeni poziomem show.

Kasia Stankiewicz www.youtube.com/c/BądźmyRazemTVP

Działo się nie tylko w Kielcach, ale i w Tarnowie, gdzie swoją imprezę otworzyło TVP. Mowa o Lecie z Radiem i Telewizją Polską – cyklicznym wydarzeniu, które odbywa się co sobotę. Na scenie wystąpili m.in. Kasia Stankiewicz z zespołem Vairus Manx. Artyści wykonali utwór „Pocałuj Noc”.

Gwiazdy mogły liczyć na ciepłe przyjęcie. Stankiewicz zachwyciła publiczność nie tylko wokalem, ale także odważną kreacją. Artysta wyszła na scenę w czarnej sukience mini z golfem i rozcięciem na lewym udzie. Stylizację uzupełniła błyszczącymi czarnymi kozakami do kolan i ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi.

Stankiewicz – choć cała na czarno – była jednym z najjaśniejszych punktów imprezy TVP w Tarnowie. Widzowie byli wyraźnie zachwyceni koncertem. Warto przypomnieć, że tego wieczoru na scenie pojawił się także Michał Szpak.

Śledziliście, którąś z sobotnich imprez?

