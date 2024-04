Dagmara Kaźmierska zdecydowanie była ulubienicą widzów w show "Taniec z Gwiazdami". Pomimo tego, że jury nie oceniało występów Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela najlepiej, para przechodziła z odcinka na odcinek program, dzięki wiernym fanom. Niestety uczestniczka musiała zrezygnować z show z powodów zdrowotnych.

Temat "Tańca z Gwiazdami" szczególnie w niedzielne wieczory wzbudza wiele emocji ze strony widzów. Decyzje jury nie zawsze podobają się fanom show, ale bacznie obserwują losy pozostałych duetów, które dążą do zdobycia "Kryształowej Kuli". Ostatnio duże poruszenie wywołała rezygnacja z programu Dagmary Kaźmierskiej.

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością — przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu. Nie mogę już dla was tańczyć — nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, że Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem teraz tańczyć — nie dało rady. Mam problem nawet z oddychaniem. Całą noc nie spałam dzisiaj. Jednak nie dam rady dalej. Przepraszam was jeśli was zawiodłam, bo wiem, że chcieliście, żebym doszła do finału. Bawcie się dalej tym programem. Ja już po prostu nie daję rady.

- wyznała poprzez social media Kaźmierska.