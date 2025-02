Po dziesięciu latach przerwy Kanye West ponownie zagościł na gali rozdania nagród Grammy 2025, która odbyła się w Los Angeles. Artysta pojawił się jako jeden z nominowanych za utwór „Carnival”. Jego powrót na czerwony dywan wywołał duże poruszenie, a towarzyszyła mu żona, Bianca Censori, której obecność szybko stała się jednym z głównych tematów wieczoru.

Reklama

Kontrowersyjna stylizacja Bianki Censori

Bianca Censori zwróciła na siebie uwagę odważną stylizacją. Na czerwonym dywanie żona Westa pojawiła się najpierw w obszernym futrze, by chwilę później je zrzucić i zaprezentować się w niemal całkowicie przezroczystej sukni, co natychmiast stało się tematem gorących dyskusji w mediach i internecie. Jej wybór kreacji podzielił opinię publiczną – jedni podziwiali jej odwagę i pewność siebie, inni krytykowali za przekroczenie granic dobrego smaku.

Kanye West i Bianca Censori na Grammy 2025: David Fisher/Shutterstock

Plotki o wyrzuceniu pary z gali

Po gali pojawiły się plotki sugerujące, że Kanye West i Bianca Censori zostali wyrzuceni z wydarzenia z powodu jej kontrowersyjnego stroju. Źródła jednak, takie jak magazyn "People", jednoznacznie dementują te informacje. Para opuściła galę z własnej woli, bez interwencji organizatorów czy ochrony. Pomimo kontrowersji wokół ich obecności, nie doszło do żadnych oficjalnych incydentów, które potwierdzałyby te doniesienia.

Zobacz: Kanye West w centrum skandalu! Został oskarżony o poważne przestępstwa

Reakcje mediów i fanów na stylizację Bianki Censori

Reakcje na pojawienie się Kanye Westa i Bianki Censori na Grammy 2025 były mieszane. Media skupiły się na odważnej stylizacji Bianki, analizując jej wpływ na odbiór wydarzenia. Fani artysty natomiast podkreślali jego muzyczne osiągnięcia i nominację do prestiżowej nagrody, uważając, że to one powinny być w centrum uwagi.

Kim jest Bianka Censori, żona Kanye Westa?

Bianca Censori to australijska architektka i projektantka, która zyskała międzynarodową rozpoznawalność jako żona Kanye Westa. Para pobrała się w styczniu 2023 roku, co wywołało spore zainteresowanie mediów ze względu na niespodziewany charakter ceremonii.

Bianca pracuje dla Yeezy, marki modowej Kanye Westa, gdzie pełni funkcję głównej projektantki architektury. Jest absolwentką University of Melbourne, gdzie uzyskała dyplom z architektury.

Znana jest również ze swojego nietuzinkowego stylu, często pojawiając się publicznie w odważnych, awangardowych stylizacjach, co potwierdziła także podczas gali Grammy 2025. Jej wybory modowe budzą duże zainteresowanie mediów i fanów, często stając się tematem dyskusji w świecie mody.

Zobaczcie zdjęcia z Kanye i Bianki z Grammy 2025.

Reklama

Zobacz: Grammy 2025: Oto zwycięzcy w najważniejszych kategoriach. Beyonce nie do zatrzymania

Kanye West i Bianca Censori na Grammy 2025: David Fisher/Shutterstock