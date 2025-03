Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz tworzą parę w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Widać, że bardzo dobrze się dogadują, a teraz aktor nagrał, jak Kaczorowska się do niego zwraca. Słodko?

Reklama

Filip Gurłacz nagrał te słowa Kaczorowskiej

Już wkrótce rusza 16. edycja kultowego programu "Taniec z Gwiazdami", który od lat przyciąga miliony widzów przed ekrany. Na parkiecie ponownie zobaczymy znane osobistości, które pod okiem profesjonalnych tancerzy zawalczą o Kryształową Kulę. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo ekscytująco, tym bardziej, że do programu powraca Agnieszka Kaczorowska, wokół której obecnie jest naprawdę wiele kontrowersji. Tancerka zatańczy z Filipem Gurłaczem, który skrupulatnie relacjonuje ich treningi na sali. Nieoczekiwanie, podczas przerwy w treningu Agnieszka Kaczorowska zamawiała obiad sobie oraz Filipowi. Padły urocze słowa:

Zamawiam obiad(...) Dbam o Ciebie, masz jeść! Pomiędzy cha cha a sambą - mówiła Agnieszka.

Kochana jest, ale zamawia już trzy godziny zamawia obiad i nic nie zrobiliśmy i jesteśmy do tyłu, a obok trenuje Czarek... - odpowiedział żartobliwie Filip.

Widać, że para naprawdę dobrze się przy sobie czuje, a taka dobra atmosfera jedynie wpływa pozytywnie na cała ich pracę na sali treningowej.

Instagram filip_gurlacz

Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki fanów

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, uchodzący za jedną z bardziej zgranych par w polskim show-biznesie, ogłosili swoje rozstanie w październiku 2024 roku. Decyzja ta zaskoczyła wielu fanów i wywołała liczne spekulacje na temat przyczyn zakończenia ich związku. W jednym z wywiadów Agnieszka Kaczorowska przyznała, że od pewnego czasu nie czuła się szczęśliwa w małżeństwie. Podkreśliła, że pragnie ciągłego rozwoju i partnerskiej relacji, w której nie musi brać odpowiedzialności za wszystko. Zaznaczyła również, że nie chce być "lokomotywą" w związku.

Teraz co chwilę wychodzą nowe fakty, a oliwę do ognia dolała Marianna Schreiber, która opublikowała tajemnicze liściki, które mogą sugerować, że Kaczorowska była w bliskich relacjach z jednym z pracowników na planie "Królowej Przetrwania". Dotychczas tancerka nie odniosła się do "zarzutów" i kontynuuje treningi do programu "Taniec z Gwiazdami".

16. edycja "Tańca z Gwiazdami"- obsada

16. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle emocjonująco, gromadząc na parkiecie różnorodne osobowości ze świata muzyki, mediów, sportu i internetu. Wśród uczestników znalazła się Blanka Stajkow, wokalistka, która zdobyła popularność dzięki swoim przebojom. Do rywalizacji dołączyła również Adrianna Borek, artystka kabaretowa znana z występów w kabarecie Nowaki, ceniona za swój talent aktorski.

Maria Jeleniewska, influencerka z imponującą liczbą ponad 13 milionów obserwujących na TikToku, również zdecydowała się na udział w tanecznym show. Maciej Kurzajewski, doświadczony dziennikarz i prezenter telewizyjny, tym razem wystąpi w roli uczestnika, co z pewnością będzie interesującym doświadczeniem zarówno dla niego, jak i dla widzów. Magdalena Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, wniesie na parkiet energię muzyki disco polo. Filip Gurłacz, aktor znany z serialu "Pierwsza miłość", zaprezentuje swoje umiejętności taneczne przed szeroką publicznością.

Magda Mołek, ceniona dziennikarka i prezenterka, również podjęła wyzwanie udziału w programie. Ola Filipek, prezenterka radiowa, spróbuje swoich sił na parkiecie, podobnie jak Cezary Trybański, były koszykarz NBA, który z pewnością przyciągnie uwagę swoją posturą i charyzmą. Michał Barczak, znany z działalności w mediach społecznościowych, wniesie do programu świeżość i nowoczesność. Grażyna Szapołowska, ikona polskiego kina, swoim udziałem dodaje programowi prestiżu i klasy. Tomasz Wolny, dziennikarz i prezenter telewizyjny, dopełnia tę różnorodną obsadę, obiecując emocjonujące występy i zaciętą rywalizację o Kryształową Kulę.

Dodatkowo, do programu wraca Agnieszka Kaczorowska, Lenka i Jan Klimentowie i Mieszko Masłowski. Będzie się działo!

Zobacz także:

Reklama