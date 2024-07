Sukienki w stylu lat 60. są nadal modne. Kobiety chętnie zakładają modele z krótką spódnicą i sukienki w kształcie litery A. To dowodzi, że trendy sprzed lat powracają co jakiś czas. Projektanci czerpią inspiracje z mody, która królowała na ulicach kilka dziesięcioleci wstecz.

Czym charakteryzują się sukienki w stylu lat 60.?

Kolorystyka strojów lat 60. to głównie pastele, a więc róże, beże i błękity. Powodzeniem cieszyły się wówczas również ubrania w odcieniach granatu i czerwieni. Kobiety lubiły nosić stroje w kolorach brązu, szarości i zieleni. Modne było klasyczne zestawienie bieli z czernią, bieli z granatem. Obowiązującym wówczas trendem w modzie były ubrania w geometryczne wzory. Przede wszystkim były to duże kropki, romby, krata i szerokie paski. W momencie pojawienia się ruchu hipisowskiego zaczęto lansować modę na ubrania w kwiaty. Stroje w latach 60. miały również nadruki nawiązujące do prądu artystycznego zwanego pop-artem, między innymi do obrazów Mondriana.

Dla sukienek w stylu lat 60. charakterystyczna jest długość mini. Krótkie sukienki miały wówczas prosty fason i minimalistyczny dekolt w kształcie łódki. Proste kreacje ozdabiano apaszkami. Celem projektantów było stworzenie ubrań ponadczasowych i wygodnych. Kobiety w tym czasie nosiły także taliowane sukienki z rozszerzanymi spódnicami w kształcie litery A.

Gdzie zakładać sukienki w stylu lat 60.?

Sukienki w stylu lat 60. są uniwersalne i ponadczasowe. Sukienka o długości mini sprawdzi się w czasie nieoficjalnego spotkania. Model do połowy uda można założyć na randkę lub na imprezę w klubie. Sukienka bez rękawów z niską talią będzie odpowiednia na służbowe spotkanie w ciągu dnia. By zmienić jej charakter z dziennego na wieczorowy, wystarczy dopasować do niej bogato zdobioną biżuterię. Wówczas będzie stosowną kreacją na przyjęcie. Natomiast sukienkę w kształcie litery A z okrągłym kołnierzykiem można założyć do pracy. Na imprezę do klubu warto wybrać sukienkę z odkrytymi plecami albo głębokim dekoltem. W latach 60. kobiety zakładały do niej rękawiczki, dziś można je zastąpić bransoletkami. Sukienka w kwiaty, uszyta z naturalnego materiału: lnu lub bawełny, sprawdzi się na wycieczkę za miasto lub piknik.