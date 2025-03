Już pierwsze minuty trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami" wyłoniły, kto odpada z programu w dogrywce. Niestety to Cezary Trybański i Izabela Skierska musieli pożegnać się z show. Jednak to, co zrobił sportowiec tuż po ogłoszeniu werdyktu wzruszyło wszystkich. Płakała nie tylko Izabela Skierska i żona Cezarego Trybańskiego ale również widzowie, co przyznali w komentarzach, oglądając program na żywo.

Cezary Trybański wzruszył w "Tańcu z Gwiazdami"

Cezary Trybański odpadł w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Niestety dogrywkę mogła wygrać tylko jedna para i tym razem lepsza okazała się Magdalena Narożna i to ona ma dalej szansę na walkę o "kryształową kulę".

Cezary Trybański zakończył swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" w wielkim stylu. Całą uwagę skupił nie na sobie, jednak na Izabeli Skierskiej i docenił jej wielką prace, jaką włożyła w udział w programie i trenowanie go do odcinków na żywo. Poprosił publiczność o wielki aplauz na stojąco:

Proszę wszystkich o powstanie i wielkie brawa dla Izabeli Skierskiej, niech się poczuje tak, jak wtedy, kiedy wygrywała mistrzostwa

Izabela Skierska popłakała się na scenie. Zresztą nie tylko ona płakała. Kamery uchwyciły również łzy Joanny Trybański, ukochanej żony sportowca.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" chwalą Trybańskiego

Widzowie programu "Taniec z Gwiazdami" docenili wyjątkowe zachowanie Cezarego Trybańskiego i nie szczędzą mu pięknych słów, za zachowanie wobec Izabeli Skierskiej:

Wow, Cezary - klasa! Piękne to było. A Iza to jedna z najlepszych tancerek w programie. Oby w kolejnej edycji zaszła daleko!

Cezary piękny gest w stronę Izy. Wzruszyłam się

Daliście z siebie wszystko, piękne pożegnanie z programem

Ale Cezary przepięknie zrobił z Izabelą!!! Należało jej się... Brawo!

Wzruszyłam się totalnie

Panie Cezary jest Pan wspaniałym i dobrym człowiekiem.

