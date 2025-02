Emma Stone i jej mąż, Dave McCary, wzięli udział w uroczystym jubileuszu 50-lecia kultowego programu rozrywkowego „Saturday Night Live”. Wydarzenie odbyło się w Studio 8H, mieszczącym się w słynnym 30 Rockefeller Plaza w Nowym Jorku. Aktorka nie tylko zaskoczyła oryginalną stylizacją, ale także wzięła udział w jednym ze skeczy nawiązujących do kultowych momentów SNL.

Emma Stone w nowej odsłonie

Emma Stone pojawiła się na jubileuszu SNL w wyjątkowej czerwonej sukni, która zwróciła uwagę nie tylko kolorem, ale także... zawartością kieszeni. Aktorka postawiła na oryginalny akcent – popcorn, który trzymała w kieszeniach kreacji, co wywołało wiele uśmiechów wśród gości. Towarzyszył jej mąż, Dave McCary, były scenarzysta SNL. Para rzadko pojawia się razem publicznie, dlatego ich wspólne zdjęcia z wydarzenia wzbudziły ogromne zainteresowanie.

Uwagę przyciągała nie tylko kreacja Emmy, ale również jej odmieniony wygląd. Aktorka w ostatnim czasie jeszcze bardziej schudła i jest szczuplejsza niż kiedykolwiek. Do tego ultra krótka fryzura i czerwień na ustach sprawiły, że Emma Stone wygląda jakby przeszła naprawdę dużą metamorfozę. Sami zobaczcie!

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Emma Stone w oryginalnej sukni podczas jubileuszu SNL

Ten wieczór zdecydowanie należał do Emmy Stone. 50 lat istnienia „Saturday Night Live” to niezwykły kamień milowy w historii telewizji. Show nie tylko wypromowało wielu znanych aktorów i komików, ale także na stałe wpisało się w popkulturę. Emma Stone, która wielokrotnie gościła w programie jako prowadząca, po raz kolejny udowodniła swoje doskonałe wyczucie humoru i sceniczny talent.

Przy okazji pokazała też dystans, jaki ma do siebie. Jej kreacja wypełniona prawdziwym popcornem zwracała uwagę, ale jeszcze większe emocje wywołał fakt, na ściance Emma Stone podjadała popcorn, a nawet karmili się nim nawzajem z mężem. Tego jeszcze nie było!

Evan Agostini/Invision/AP

Związek Emmy Stone i Dave'a McCary

Emma Stone i Dave McCary poznali się w 2016 roku na planie "Saturday Night Live" (SNL). McCary był wówczas scenarzystą i reżyserem segmentu "Good Neighbor", a Stone prowadziła jeden z odcinków programu. Współpracowali przy skeczu "Wells for Boys", który zdobył popularność w sieci. To właśnie wtedy między nimi zaiskrzyło. Nic dziwnego, że jubileusz SNL to dla nich ważne wydarzenie.

Podczas gali Emma Stone i Dave McCary byli jednymi z najjaśniejszych gwiazd SNL. Aktorka nie tylko zachwyciła stylizacją, ale również dostarczyła widzom niezapomnianych wrażeń, biorąc udział w skeczu u boku Molly Shannon. To wydarzenie po raz kolejny potwierdziło, jak wielki wpływ „Saturday Night Live” ma na świat rozrywki. A tymczasem spójrzcie, jak dobrze bawiła się Emma Stone, pozując na ściance z mężem!

