Stanik push-up ma przede wszystkim wyeksponować i podkreślić biust. Dokładny pomiar powinien być zawsze punktem wyjścia przed zakupem stanika. Konsekwencje źle dobranego biustonosza to oprócz dyskomfortu na co dzień, również duże ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń.

Stanik push-up – konsekwencje źle dobranego biustonosza

Problem z doborem odpowiednio dopasowanego biustonosza ma około 85% kobiet na całym świecie. Źle dobrany stanik uciska lub spada, często powoduje wady kręgosłupa, a nawet prowadzi do zatoru lub wylewu. Ciasne ramiączko czy wbijające się w ciało fiszbiny mogą prowadzić do bólów głowy poprzez ugniatanie mięśnia trapezowego. Są nawet prowadzone badania, które mają potwierdzić tezę, że źle dobrana miseczka biustonosza powoduje raka!

Stanik push-up – jak dobrać odpowiedni rozmiar biustonosza – mierzenie obwodu

Przy dobrze dobranym obwodzie biustonosza podtrzymuje on 90% ciężaru piersi, 10% pracy wykonują ramiączka. Aby właściwie dokonać pomiaru należy zmierzyć obwód pod biustem podczas wydechu. Od uzyskanego wyniku odjąć 5 cm. Przykład: zmierzony obwód to 82 cm minus 5 daje 77 cm, należy pamiętać też o zaokrągleniu pomiaru w dół do pełnej piątki, czyli uzyskany rozmiar w tym przypadku wynosi 75 cm. Właściwie dobrany biustonosz nie powinien sprawiać bólu, zbytnio uciskać ani utrudniać oddychania. Powinien za to pewnie przylegać do ciała.

Stanik push-up – jak dobrać odpowiedni rozmiar biustonosza – pomiar miseczki

Warunkiem koniecznym do idealnego dopasowania stanika jest też odpowiedni pomiar miseczki. Mierzenie obwodu biustu należy wykonać bez ściskania piersi. Miarkę prowadzi się poziomo, z przodu - wzdłuż sutków i na tej samej wysokości również na plecach. Jeżeli dokonuje się pomiaru na piersiach, które nie są idealnie jędrne wówczas można zmierzyć je w nieusztywnianym staniku, pod warunkiem, że nie spłaszcza on zbytnio biustu. Wynik pomiaru nie musi być ani zawyżany, ani zaniżany. Kolejnym krokiem jest poznanie wielkości miseczki, którą można odczytać w tabeli rozmiarów. Wystarczy odszukać rubrykę odpowiadającą uzyskanemu wynikowi pomiaru obwodu pod biustem i znaleźć liczbę zbliżoną do pomiaru uzyskanego podczas pomiaru biustu. Jeżeli wielkość miseczki jest na granicy dwóch rozmiarów np. C i D wówczas dobrze jest wypróbować oba warianty podczas mierzenia stanika w sklepie.