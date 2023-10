Mamy to! Kolejna modowa perełka znaleziona w Lidlu! Mowa o pięknym czarnym swetrze z ozdobnymi guzikami w okolicach szyi. Hitowy sweter z niskim golfem to podstawa w szafie każdej kobiety - zwłaszcza zimą i wczesną wiosną. Czarny sweter będzie stanowić idealną bazę dosłownie w każdej stylizacji. Zestaw go z twoimi ulubiony jeansami, woskowanymi spodniami lub plisowaną spódnicą! Do całości dobierz ulubione kozaki lub botki, i voila! Idealny zimowy look gotowy!

Sweter w Lidlu dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym. Kosztuje zaledwie 29,99 zł i jest bardzo podobny do jednej z pozycji w Zarze. Niemal identyczny sweter z ozdobnymi guzikami w Zarze jest trzy razy droższy - kosztuje 89,99 zł.

Dla porównania zobaczcie jak wygląda bardzo podobny sweter z dzianiny z Zary. Kosztuje 89,99 zł. Jest dostępny w kilku kolorach, m.in. w czerni, beżu czy bordo.

